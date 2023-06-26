عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين ويأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وتم تحديده بعد رؤية ميلاد هلال شهر ذي الحجة والذي رصدته مصر والمملكة العربية السعودية في 29 ذي القعدة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وكروت معايدة العيد.

موعد صلاة عيد الاضحى 2023

حددت الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة موعد عيد الأضحى المبارك والذي يوافق هذا العام 28 يونيه 2023، وحددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الاضحى 2023، لتكون في القاهرة الساعة 6:21 دقيقة صباحًا، وموعد صلاة العيد الكبير في الجيزة الساعة 6.22 دقيقة صباحًا، وفي شرم الشيخ 6.14 دقيقة صباحًا، وفي المنصورة 6.18 دقيقة صباحًا، و صلاة العيد الكبير في دمنهور 6.22 دقيقة صباحًا.

كروت معايدة عيد الأضحى 2023

يهتم بعض المسلمين بكتابة كروت معايدة عيد الأضحى وإرسالها إلى الأقارب عن طريق الرسائل الالكترونية، ويمكن فيها كتابة بعض العبارات الرقيقة التي تعبر عن عيد الاضحى، ومنها أرجو أن تقبل منِّي التهنئة التي توَّجتها بكلمات التقدير والثناء حضرةَ المدير، وكل عام وأنت والأهل بألف خير، وأعاده الله عليكم باليمن والبركات.

إنَّه لمن دواعي سروري أن أتقدم إليكم بالتهنئات والمباركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير.

يشرفني أن أتقدَّم بكلِّ كلمات الحب والتقدير بتهنئتكم في عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يتقبَّل منكم الأعمال الصالحة، ويجعلها خالصةً له سبحانه وتعالى.

أرجو أن تقبل منِّي التهنئة التي توَّجتها بكلمات التقدير والثناء حضرةَ المدير، وكل عام وأنت والأهل بألف خير، وأعاده الله عليكم باليمن والبركات.