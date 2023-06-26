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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وكروت معايدة العيد

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين ويأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وتم تحديده بعد رؤية ميلاد هلال شهر ذي الحجة والذي رصدته مصر والمملكة العربية السعودية في 29 ذي القعدة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وكروت معايدة العيد. 

موعد صلاة عيد الاضحى 2023

حددت الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة موعد عيد الأضحى المبارك والذي يوافق هذا العام 28 يونيه 2023، وحددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الاضحى 2023، لتكون في القاهرة الساعة 6:21 دقيقة صباحًا، وموعد صلاة العيد الكبير في الجيزة الساعة 6.22 دقيقة صباحًا، وفي شرم الشيخ 6.14 دقيقة صباحًا، وفي المنصورة 6.18 دقيقة صباحًا، و صلاة العيد الكبير في دمنهور 6.22 دقيقة صباحًا.

أحدث عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023 مكتوبة.. أجمل معايدات العيد للأهل والأصدقاء

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كروت معايدة عيد الأضحى 2023

يهتم بعض المسلمين بكتابة كروت معايدة عيد الأضحى وإرسالها إلى الأقارب عن طريق الرسائل الالكترونية، ويمكن فيها كتابة بعض العبارات الرقيقة التي تعبر عن عيد الاضحى، ومنها أرجو أن تقبل منِّي التهنئة التي توَّجتها بكلمات التقدير والثناء حضرةَ المدير، وكل عام وأنت والأهل بألف خير، وأعاده الله عليكم باليمن والبركات.

إنَّه لمن دواعي سروري أن أتقدم إليكم بالتهنئات والمباركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير.

 يشرفني أن أتقدَّم بكلِّ كلمات الحب والتقدير بتهنئتكم في عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يتقبَّل منكم الأعمال الصالحة، ويجعلها خالصةً له سبحانه وتعالى.

 أرجو أن تقبل منِّي التهنئة التي توَّجتها بكلمات التقدير والثناء حضرةَ المدير، وكل عام وأنت والأهل بألف خير، وأعاده الله عليكم باليمن والبركات.

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موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك 2023

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