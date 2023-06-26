أذكار الصباح اليوم الإثنين 26 يونيو 2023
مع قرب انتهاء العشر الأواخر من شهر ذي الحجة يسعى المسلمون لزيادة الخشوع والتضرع إلى الله من خلال معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 ودعاء الفجر عبر جوجل، تضرعًا إلى الله عز وجل.
أدعية الصباح اليوم الإثنين 26 يونيو
وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 ودعاء الفجر.
- اللَّهمَّ أحفظني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذ بعظَمتِكَ أنْ أغتالَ مِن تحتي.
- اللهمَّ إياكَ نعبد ولكَ نصلِّي ونَسجد وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِد نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ ملْحِقٌ.
- اللهمَّ إنَّا نستعينكَ ونستغفركَ ونثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفركَ ونؤمن بكَ ونخضع لكَ ونَخلع من يَكْفركَ.
- اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعت، أبوء لَكَ بنعمتِكَ لا إلَهَ إلَّا اللَّه وحدَه لا شريكَ، لَه الملك ولَه الحمد وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفع ذا الجدِّ مِنكَ الجد، اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعت، أبوء لَكَ بنعمتِكَ.
- اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ.
- أَصبَحْنا على فِطرةِ الإسلامِ، وكَلِمةِ الإخلاصِ، ودِينِ نَبيِّنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومِلَّةِ أبِينا إبراهيمَ، حَنيفًا مُسلِمًا، وما كان مِنَ المُشرِكينَ.
- اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ.
- سبحان الله العظيم وبحمده.
- لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.
- سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ.