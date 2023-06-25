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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة تكبيرات العيد وموعد عيد الأضحى في مصر

عيد الأضحى
عيد الأضحى

تردد قناه تكبيرات العيد من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف استعدادًا للاحتفال بـ عيد الأضحى المبارك 2023.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المسلمين في مصر والعواصم والمدن العربية لمعرفة تردد قناة تكبيرات العيد لسماعها على التليفزيون قبل صلاة العيد مباشرة مع الأهل والأقارب احتفالًا بـ عيد الأضحى 2023.

ومع حلول عيد الأضحى المبارك يرصد “الدستور” في السطور التالية تردد قناة تكبيرات العيد وموعد عيد الأضحى في مصر.

تردد قناة تكبيرات العيد الكبير 2023

تستطيع الأن من خلال السطور التالية تعريف تردد قناة تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات على أنه التردد رقم 10728.

من خلال اختيار معدل الترميز: 27500.

ثم اختيار معامل تصحيح الخطأ الجديد بنسبة 3/4.”

وثم إضافة استقطاب جديد للقناة وهو الأفقي.

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موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد عيد الأضحى 2023 في مصر، حيث أوضح أنه وفقًا للحسابات الفلكية، ستكون وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، وستبدأ أيام عيد الأضحى في مصر من يوم الأربعاء 28 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.

تكبيرات العيد

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

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