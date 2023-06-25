مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى محافظات مصر

يزداد البحث عن مواعيد الصلاة بشكل يومي خلال هذه الأيام لمعرفة موعد أذان الفجر والمغرب للصائمين العشر من ذو الحجة والمترقبين بصيام وقفة عرفة.



ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في محافظات مصر



ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها اوقات الصلاة.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة



موعد أذان الفجر : 4:09 ص

موعد أذان الظهر : 12:57 م

موعد أذان العصر : 4:33 م

موعد أذان المغرب : 8:00 م

موعد أذان العشاء : 9:33 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر : 4:09 ص

موعد أذان الظهر : 1:03 م

موعد أذان العصر : 4:41 م

موعد أذان المغرب : 8:08 م

موعد أذان العشاء : 9:43 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر : 3:59 ص

موعد أذان الظهر : 12:53 م

موعد أذان العصر : 4:32 م

موعد أذان المغرب : 7:59 م

موعد أذان العشاء : 9:34 م





مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر : 4:07 ص

موعد أذان الظهر : 1:01 م

موعد أذان العصر : 4:39 م

موعد أذان المغرب : 8:05 م

موعد أذان العشاء : 9:41 م





مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى



موعد أذان الفجر : 4:05 ص

موعد أذان الظهر : 12:58 م

موعد أذان العصر : 4:36 م

موعد أذان المغرب : 8:02 م

موعد أذان العشاء : 9:38 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسيوط



موعد أذان الفجر: 4:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:58 م

موعد أذان العصر: 4:26 م

موعد أذان المغرب: 7:53 م

موعد أذان العشاء: 9:22 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر



موعد أذان الفجر: 4:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر : 4:16 م

موعد أذان المغرب : 7:44 م

موعد أذان العشاء : 9:11 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان



موعد أذان الفجر : 4:26 ص

موعد أذان الظهر : 12:51 م

موعد أذان العصر : 4:10 م

موعد أذان المغرب : 7:40 م

موعد أذان العشاء : 9:05 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش





موعد أذان الفجر : 3:54 ص

موعد أذان الظهر : 12:47 م

موعد أذان العصر : 4:25 م

موعد أذان المغرب : 7:52 م

موعد أذان العشاء : 9:28 م