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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يزداد البحث عن مواعيد الصلاة بشكل يومي خلال هذه الأيام لمعرفة موعد أذان الفجر والمغرب للصائمين العشر من ذو الحجة والمترقبين بصيام وقفة عرفة.
 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في محافظات مصر
 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها اوقات الصلاة.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 
 

موعد أذان الفجر : 4:09 ص
موعد أذان الظهر : 12:57 م
موعد أذان العصر : 4:33 م
موعد أذان المغرب : 8:00 م
موعد أذان العشاء : 9:33 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر : 4:09 ص
موعد أذان الظهر : 1:03 م
موعد أذان العصر : 4:41 م
موعد أذان المغرب : 8:08 م
موعد أذان العشاء : 9:43 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر : 3:59 ص
موعد أذان الظهر : 12:53 م
موعد أذان العصر : 4:32 م
موعد أذان المغرب : 7:59 م
موعد أذان العشاء : 9:34 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر : 4:07 ص
موعد أذان الظهر : 1:01 م
موعد أذان العصر : 4:39 م
موعد أذان المغرب : 8:05 م
موعد أذان العشاء : 9:41 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى 
 

موعد أذان الفجر : 4:05 ص
موعد أذان الظهر : 12:58 م
موعد أذان العصر : 4:36 م
موعد أذان المغرب : 8:02 م
موعد أذان العشاء : 9:38 م

توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات المصرية

372 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بالغربية

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسيوط 
 

موعد أذان الفجر: 4:21 ص
موعد أذان الظهر: 12:58 م
موعد أذان العصر: 4:26 م
موعد أذان المغرب: 7:53 م
موعد أذان العشاء: 9:22 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
 

موعد أذان الفجر: 4:21 ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م
موعد أذان العصر : 4:16 م
موعد أذان المغرب : 7:44 م
موعد أذان العشاء : 9:11 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 
 

موعد أذان الفجر : 4:26 ص
موعد أذان الظهر : 12:51 م
موعد أذان العصر : 4:10 م
موعد أذان المغرب : 7:40 م
موعد أذان العشاء : 9:05 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

 

موعد أذان الفجر : 3:54 ص
موعد أذان الظهر : 12:47 م
موعد أذان العصر : 4:25 م
موعد أذان المغرب : 7:52 م
موعد أذان العشاء : 9:28 م

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ملتقى الطفل بالجامع الأزهر: الإسلام أمرنا بالمحافظة على الصلاة لفضلها ومكانتها عند الله

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"أوقاف مطروح" تعلن مساجد صلاة عيد الأضحى.. وتجمع 350 صك أضحية (خاص)

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