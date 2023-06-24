"أوقاف مطروح" تعلن مساجد صلاة عيد الأضحى.. وتجمع 350 صك أضحية (خاص)

قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه تم جمع 350 صك أضحية كمساهمة من أوقاف مطروح لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى، مؤكدا الاستمرار في الدعوة لجمع الصكوك حتى صباح العيد.

وأضاف عبدالبصير لـ"الدستور"، أن أشهر المساجد التي ستقام بها شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك هي "العوام والملك الكبير ومسجد التنعيم والروضة ومسجد الفراقان، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد حسان بن ثابت وزيد بن حارثة في مدينة مرسى مطروح، والمسجد الكبير والعاشر من رمضان بالسلوم، ومسجد الفتح والصحابة والكبير في براني".

وتابع أن المساجد التي ستستقبل المصلين في عيد الأضحى تشمل أيضًا "المسجد الكبير والفتح بقرية المثاني في النجيلة، ومسجد التوحيد بالضبعة، والمسجد الكبير بسيدي عبد الرحمن، ومسجد المولى بالعلمين، ومسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام، والمسجد الكبير في القرية 27 بالبنجر".

وأكد وكيل أوقاف مطروح تعقيم وتطهير المساجد الكبرى وتهيئة الساحات الملحقة بها وعددهم 400، بالإضافة إلى تكليف إمام وآخر احتياطي تحسبًا لحدوث أي طارئ.