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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

372 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بالغربية

عيد الأضحى
عيد الأضحى

أكد الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه جارِ حاليًا الاستعداد لتجهيز وإعداد 372 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف "خضر"، أن هذه الساحات تتضمن ساحتين رئيستين الأولى بمنطقة استاد طنطا بمدينة طنطا والثانية بساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى وكل واحدة منهم تستوعب نحو 10 آلاف مصلى.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن ذلك بالإضافة إلى 370 ساحة فرعية بمراكز الشباب بباقي مراكز ومدن المحافظة، ويتم حاليًا عمل الاستعدادات لفرشها وتجهيزها وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة على أن يكون أحدهم احتياطيًا، وأن هذا إلى جانب المساجد الكبرى فقط بالمراكز والمدن.

تجهيز ساحتين رئيسيتين و370 ساحة فرعية بمراكز الشباب الغربية

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