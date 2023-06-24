توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات المصرية

يبحث الكثير من المواطنين في أنحاء الجمهورية عن توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظات مصر 2023، خاصة عقب إعلان دار الإفتاء المصرية موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبعد إعلان دار الإفتاء، يعد يوم الإثنين 19 من يونيو الجاري، أول أيام ذي الحجة 1444هـ، وأن الثلاثاء 26 يونيو هو يومُ عرفة، والأربعاء 28 يونيو، هو العاشرُ من ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى.

هذا وولد هلال شهر ذو الحجـة لعام 1444 هـ، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد الموافق 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظات مصر:

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة القاهرة 6:21 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة الجيزة 6:22 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة الاسكندرية 6:24 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة بورسعيد 6:14 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة السويس 6:16 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة العريش 6:08 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة الطور 6:16 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة سانت كاترين 6:14 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة دمنهور 6:22 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة طنطا 6:20 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة المنصورة 6:18 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة الزقازيق 6:19 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة بنها 6:21 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة شبين الكوم 6:21 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة كفر الشيخ 6:20 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة الفيوم 6:25 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة بني سويف 6:24 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة المنيا 6:28 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة أسيوط 6:28 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة سوهاج 6:28 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة قنا 6:24 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة أسوان 6:28 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة أبوسمبل 6:37 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة مرسي مطروح 6:34 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة الغردقة 6:18 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحي فى محافظة الاسماعلية 6:16 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحي فى محافظة دمياط 6:16 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة السلوم 6:42 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة نوبيع 6:10 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة حلايب 6:17 صباحا

توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة شلاتين 6:19 صباحا