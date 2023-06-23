متاح الآن.. رابط استعلام مخالفات المرور 2023

يبحث الآلاف من المواطنين أصحاب السيارات أو مالكي الدراجات النارية، عن رابط استعلام مخالفات المرور 2023 إلكترونيًا، بالتزامن مع اقتراب اجازة عيد الأضحي، وذلك من خلال استخدام رقم اللوحة المعدنية، من أجل تسهيل عملية الحصول على شهادة براءة ذمة من خلال مخالفات المرور.

رابط استعلام مخالفات المرور 2023

ويتيح موقع النيابة العامة بشبكة الإنترنت الكثير من الخدمات المرورية التي يريدها قائدي المركبات، وذلك توفيراً عليهم بالوقت والمجهود بديلاً من الذهاب لوحدات المرور المختلفة للتعرف على المخالفات التي قد تم تحريرها على السيارة، لذلك تستعرض «الدستور» رابط وخطوات استعلام مخالفات المرور 2023 من خلال رقم السيارة.

خطوات استعلام مخالفات نيابة المرور 2023 برقم السيارة

وعلى من يرغب في الاستعلام عن المخالفات المرورية اتباع الخطوات التالية، وهي كالتالي:

1 - البداية ستكون من خلال الدخول لموقع النيابة العامة على الإنترنت، وذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط (من هنا).

2 - وستظهر الصفحة الرئيسية للموقع، ثم يكون عليك الضغط على قائمة باسم «خدمات نيابات المرور».

3 - وستظهر أمامك قائمة الخدمات التي ستقدمها نيابات المرور، ويكون من بينها عليك اختيار «الاستعلامات» وأيضا الضغط على قائمة باسم «استمرار».

4 - وستظهر على الفور قائمة “الاستعلامات” ومنها الآتي: «جميع مخالفات رخص المركبات» أو «كافة مخالفات رخص القيادة».

5 - في حال الاستعلام عن كافة مخالفات السيارة سيجب الضغط على «مخالفات رخص المركبات».

6 - في هذه الخطوة سيجب عليك إدخال بيانات المركبة أو السيارة، وهي أرقام وحروف اللوحة المعدنية.

7 - الضغط في النهاية على قائمة «إجمالي المخالفات».

8 - الانتظار لحظات وسوف يظهر على الفور تفاصيل كافة المخالفات.

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