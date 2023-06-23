المرور على 526 منشأة تجارية وتحرير 84 محضرًا في حملات بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك تنسيق كامل بين جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في منافذ بيع السلع، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ الغير ملتزمة بذلك؛ حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر مناسب يراعي جميع الفئات.

وأوضح الشريف؛ أن فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، قام خلال الأسبوعين الماضين بالمرور على 526 منشأة تجارية وتحرير 84 محضر للمنشآت المخالفة، لافتًا إلى أنه تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و7 محلات جزارة للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار بمحطة مصر والحضرة والعجمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر لـ26 محل ومطعم قاموا بتضليل المستهلكين بالبيع بأزيد من السعر المعلن.

وفي السياق ذاته؛ أشار المحافظ إلى أنه خلال الحملات تم ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة محرم بك لحيازة 10 كراتين كبدة بقرى زنة الكرتونة 20 كجم، و2 كرتونة لحمة زنة الواحدة 20 كجم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مشروعية حيازتها، كما تم ضبط 3 محلات لبيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية بمنطقتي النهضة والشاطبي.

من جانبه، أشار اللواء محمد أبو كيلة، إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 40 محل لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر لها بالإضافة إلى التحفظ على عدد (969) عبوة سجائر مجهولة المصدر، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين وهو 19588.

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