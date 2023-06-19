رابط استعلام مخالفات المرور مجانا برقم اللوحة 2023 وكيفية التظلم إلكترونيا

رابط استعلام مخالفات المرور مجانا برقم اللوحة وكيفية التظلم على مخالفات المرور من الأمور التي تشغل بال الكثير من أصحاب وقائدي السيارات والمركبات في مصر، خلال الفترة الجارية بعد تزايد أعداد ردارات قياس السرعة وضبط المخالفين لقوانين السير وقواعد المرور.

رابط استعلام مخالفات المرور مجانا برقم اللوحة 2023

ويستعرض "الدستور" رابط استعلام مخالفات المرور مجانا برقم اللوحة الخاصة بالسيارة سواء كانت أرقام أو أرقام وحروف عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية، وخطوات الاستعلام عبر السطور التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة للخدمات المرورية عبر رابط http://ppo.gov.eg/tr. اختيار أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية. الضغط على أيقونة استمرار. حدد نوع المخالفات الراغب في الاستعلام عنها ما بين "مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة". اختر مخالفات رخص المركبات، ثم اضغط استمرار. أدخل الرقم القومي الخاص بك واضغط على استمرار. ادخل رقم لوحة السيارة سواء كانت أرقام وحروف أو أرقام فقط. اضغط على زر «إجمالي المخالفات». تظهر أمامك قيمة المخالفات المستحقة على السيارة.

وتمنح بوابة النيابة العامة للخدمات المرورية فرصة دفع مخالفات المرور أونلاين خلال مدة محددة مقابل الحصول على خصم 50% من قيمة غرامة التصالح.

التظلم على مخالفات المرور

وفي حالة التأكد من عدم ارتكاب المخالفة أو وجود خطأ في رصدها، فعلت النيابة العامة خدمة التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا.

وتظهر نتيجة التظلم على مخالفات المرور الإلكترونية خلال 72 ساعة من تسجيل الطلب.

ويتلقى مقدم الطلب رسالة نصية تحتوي على نتيجة التظلم على رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

خطوات التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا