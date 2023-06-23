الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-6-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يتابع محبو كرة القدم مباريات كافة الفرق سواء المصرية أو العربية وحتى الدوريات الأجنبية، وبعض هذه المباريات تكون في القنوات المفتوحة وبعضها يتم بثه عبر قنوات مشفرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-6-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات كأس مصر  

يواجه اليوم الجمعة فريق البنك الأهلي فريق طلائع الجيش في مباريات كأس مصر وتذاع المبارات الساعة  ـ 6:30 بتوقيت القاهرة، ـ وتذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS

ويواجه فريق نادي الزمالك فريق فاركو في تمام الساعة  ـ 9:30 بتوقيت القاهرة ـ وتذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS.

أول تعليق من باتشيكو بعد تأهل بيراميدز لربع نهائي كأس مصر

كأس مصر: بيراميدز يعبر الاتحاد ويتأهل إلى ربع النهائى

كأس مصر أو كأس الجمهورية هي كأس منافسات كرة القدم الرئيسية في مصر، بدأت أولى دورات كأس مصر عام 1921، ولم تلعب في الفترات من 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وموسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982، و 1986-1987، و 1993- 1994، و 2012-2011 لأسباب مختلفة.

وكان فريق بيراميدز قد  نجح في الفوز على فريق الاتحاد في نهائي كأس مصر بالفوز بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية، وتفوق بيراميدز الموسم الجاري في 3 مواجهات ضد الاتحاد حيث فاز 3-0 و2-1 في الدوري بالإضافة للكأس.
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مباريات كاس مصر نادي الزمالك البنك الأهلي طلائع الجيش

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