يتابع محبو كرة القدم مباريات كافة الفرق سواء المصرية أو العربية وحتى الدوريات الأجنبية، وبعض هذه المباريات تكون في القنوات المفتوحة وبعضها يتم بثه عبر قنوات مشفرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-6-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات كأس مصر

يواجه اليوم الجمعة فريق البنك الأهلي فريق طلائع الجيش في مباريات كأس مصر وتذاع المبارات الساعة ـ 6:30 بتوقيت القاهرة، ـ وتذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS

ويواجه فريق نادي الزمالك فريق فاركو في تمام الساعة ـ 9:30 بتوقيت القاهرة ـ وتذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS.

كأس مصر أو كأس الجمهورية هي كأس منافسات كرة القدم الرئيسية في مصر، بدأت أولى دورات كأس مصر عام 1921، ولم تلعب في الفترات من 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وموسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982، و 1986-1987، و 1993- 1994، و 2012-2011 لأسباب مختلفة.

وكان فريق بيراميدز قد نجح في الفوز على فريق الاتحاد في نهائي كأس مصر بالفوز بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية، وتفوق بيراميدز الموسم الجاري في 3 مواجهات ضد الاتحاد حيث فاز 3-0 و2-1 في الدوري بالإضافة للكأس.

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