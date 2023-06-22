أول تعليق من باتشيكو بعد تأهل بيراميدز لربع نهائي كأس مصر

أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته الشديدة بالفوز الصعب الذي حققه الفريق السماوي على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

وتأهل بيراميدز إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في دور الـ16.

شدد البرتغالي على أن المباراة كانت قوية للغاية، مشيرًا إلى أن الفريقين قدما مواجهة قوية إلا أن بيراميدز تمكن في النهاية من استغلال الخطأ الدفاعي والتسجيل من ضربة رأس.

وبعث باتشيكو، تحية للاعبي فريقه على مستواهم وإصرارهم من أجل الفوز حتى اللحظة الأخيرة من عمر المباراة.

كان بيراميدز قد حقق الفوز بهدف سجله فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 95 من عمر المباراة.