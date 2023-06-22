الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في كأس مصر

أوسوريو
أوسوريو

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، قائمة اللاعبين لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع نظيره فاركو غدا الجمعة، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

وتمكن الزمالك من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزًا صعبًا على بروكسي بثلاثة أهداف لهدفين في دور الـ32.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة فاركو في كأس مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد محمود

خط الوسط: محمد حسام بيسو - محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - شيكابالا - إبراهيما نداي - سيف جعفر - سيد نيمار - أحمد سيد زيزو - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الزمالك فاركو كاس مصر

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