كأس مصر: بيراميدز يعبر الاتحاد ويتأهل إلى ربع النهائي

تأهل فريق بيراميدز إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوز مثير وصعب على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ16.

سجل التونسي فخر الدين بن يوسف هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية قاتلة في الدقيقة 95.

أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت بضغط من جانب فريق الاتحاد، الذي كاد أن يتقدم في الدقيقة الثالثة بعد تصويبة رائعة من خالد الغندور لاعب فريق الاتحاد من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

في الدقيقة 13، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز عن طريق إسلام عيسى، أمسكها حارس المرمى بنجاح.

وأضاع بيراميدز أول أهداف المباراة في الدقيقة 40 بعد اختراق رائع من مصطفى فتحي من يمين منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الاتحاد.

وأهدر وليد الكرتي فرصة أخرى لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة بعد عرضية من محمد حمدي، ورأسية من اللاعب المغربي مرت بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

بيراميدز ضغط بقوة في الشوط الثاني وكاد أن يتقدم في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز لتصل إلى فاخري لاكاي الذي سدد كرة أبعدها محمود علاء من على خط المرمى لترتد إلى توريه الذي سدد كرة أبعدها مدافع الاتحاد السكندري مرة أخرى.

في الدقيقة 69 تصويبة من محمد حمدي من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 73 هجوم مرتد لصالح بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي حاول صبري رحيل تشتيت الكرة لكنها وصلت إلى مصطفى فتحي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 84 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز عن طريق محمد الشيبي من ركلة ركنية على رأس علي جبر الذي سدد كرة أعلى العارضة.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 95 بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز عن طريق محمد الشيبي من مخالفة من الطرف الأيمن على رأس التونسي فخر الدين بن يوسف الذي سدد كرة سكنت الشباك.