لو فاتك الترند|السيسى يشارك فى قمة "ميثاق التمويل العالمى" بباريس.. وسعر الدولار اليوم

تصدر العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

الرئيس السيسي يصل مقر إقامته في باريس للمشاركة بقمة "ميثاق التمويل العالمي"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".. للمزيد اضغط هنا.

رسميًا.. ريال مدريد يجدد عقد تونى كروس حتى 2024

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعبه الألماني توني كروس لمدة عام آخر.. للمزيد اضغط هنا

منتصف التعاملات|سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 21-6-2023

تصدر سعر الدولار الأمريكي على محركات بحث جوجل، خلال الفترة الماضية، لذلك ينشر "الدستور" آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية.. للمزيد اضغط هنا.

تصدر البلوجر نويل الألماني محركات البحث على جوجل، وذلك عقب زيارته لمصر والترويج للسياحة المصرية، وقيامه بتوجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل ظهور هبة طوجى ضيفة "معكم منى الشاذلى".. غدًا

تحل النجمة اللبنانية هبة طوجي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها غدًا الخميس، على قناة cbc.. للمزيد اضغط هنا.

عمليات بيع كبيرة تدفع الذهب للتراجع قبل إجازة عيد الأضحى

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء في البورصة العالمية بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، حيث ينصب التركيز على شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.. للمزيد اضغط هنا.