الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 21-6-2023

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار الأمريكي على محركات بحث جوجل، خلال الفترة الماضية، لذلك ينشر "الدستور" أخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث سجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء

وشهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

لم يتغير سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع

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