الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ريال مدريد يجدد عقد تونى كروس حتى 2024

توني كروس
توني كروس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه الألماني توني كروس لمدة عام آخر.

تجديد عقد توني كروس

وأكد النادي في بيانه الرسمي، تجديد عقد كروس صاحب الـ 33 عامًا حتى يونيو 2024.

توني كروس يلعب ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ رحيله عن نادي بايرن ميونخ الألماني، في صيف عام 2014.

وشارك كروس مع ريال مدريد في 417 لقاء بجميع المسابقات وسجل 17 هدفًا.

وبدأ توني كروس مسيرته ضمن ناشئي نادي جرايفسفالدر إف سي، ثم انضم لشباب نادي هانزا روستوك في صيف 2002، وصعد لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2004 ثم انتقل لشباب بايرن ميونخ تحت 19 عامًا في صيف 2006، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2007.

وانضم كروس لصفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة في يناير 2009، ثم عاد لبايرن ميونخ في صيف 2010، وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لنادي ريال مدريد.

ولعب توني كروس 106 مباريات للمنتخب الألماني الأول، منذ مشاركته لأول مرة في 3 مارس 2010، وسجل 17 هدفًا وصنع 19 لزملائه، قبل أن يعلن اعتزاله عقب يورو 2020.

وفي المواسم التسعة التي قضاها كلاعب في ريال مدريد، فاز بـ 20 لقبًا: 4 دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس العالم للأندية، 4 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 بطولات الدوري، 1 كأس الملك و3 كؤوس السوبر الإسباني.

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