تفاصيل ظهور هبة طوجى ضيفة "معكم منى الشاذلى".. غدًا

تحل النجمة اللبنانية هبة طوجي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها غدًا الخميس، على قناة cbc.

وفي سهرة متميزة، تحكي الفنانة اللبنانية عن كواليس حفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية، وتفاعل الجمهور معها.

كما تتحدث عن تفاصيل مشاركتها في بطولة مسرحية "أحدب نوتردام" في نسختها الفرنسية. وكذلك عن علاقتها بزوجها عازف البوق العالمي إبراهيم معلوف.

وتعبر طوجي عن سعادتها بإصدار آخر ألبوماتها وفيديو كليب "بعد سنين"، الذي خرجت كلماته باللهجة المصرية.

وينضم للقاء الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني مكتشف هبة طوجي والراعي الفني لمشروعها.

ويتفاعل جمهور البرنامج مع أغنية "سلم على مصر" داخل الاستوديو، حيث تقوم هبة طوجي بأداء أكثر من أغنية لنجمات أخريات مثل إليسا وداليدا وشاكيرا.

وحرصت النجمة اللبنانية هبة طوجي على الاحتفال مع جمهورها بنجاح أحدث ألبوماتها "بعد سنين"، خلال حفلها المقام قبل أيام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى، وسينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وقدمت هبة، خلال الحفل أغنية "سلم على مصر"، والتي تهديها لمصر وشعبها، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وقبل تقديمها الأغنية، قالت هبة طوجي لجمهورها: أول مرة حييت حفل بمصر كان من أربع سنين، كنت حاضرة معي بهدية وهي "سلم على مصر" وأنا من هنا على المسرح الكبير بدار الأوبرا العريقة بسلم على مصر وعليكم كلكم واحد واحد.

