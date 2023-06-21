الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد ترويجه للسياحة المصرية وتصدره محركات البحث.. من هو البلوجر الألماني نويل؟

البلوجر الألماني
البلوجر الألماني نويل

تصدر البلوجر نويل الألماني محركات البحث على جوجل وذلك عقب زيارته لمصر والترويج للسياحة المصرية وقيامه بتوجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ويبحث العديد من رواد السوشيال ميديا عن معلومات عن هذا البلوجر.

 

ترصد الدستور خلال السطور المقبلة أبرز المعلومات عنه.

 

 

-اسمه الحقيقي هو Noel Robinson.

 

-يبلغ من العمر 26 عامًا.

 

-اختار مصر لتكون وجهة له من أجل قضاء عطلته على أراضيها.

- ويُقدر عدد المتابعين له عبر حسابه الرسمي على تطبيق تيك توك بـ30 مليون متابع.

 

-يصل عدد المتابعين له على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" نحو 3.8 مليون متابع.

 

- ويشتهر نويل روبنسون بما يؤديه من حركات راقصة، منذ دخوله إلى المجال الجوي المصري، حيث نشر فيديو له خلال رقصه على إحدى الأغاني المصرية الشعبية.

 

وكان قد وجه البلوجر الشهير نويل روبرتسون الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد استضافته في زيارة للمتحف الكبير من خلال فريق عمل من الشباب.

وعبر فيديو نشرته الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك قال روبرتسون، “شكرا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استضافتي وكان يوما رائعا وشكرا لكل الشعب المصري”.

وظهر نويل وهو يرقص رقصته الشهيرة مع عدد من الشباب بالمتحف المصري الكبير.

 

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن استضافة البلوجر والمؤثر الشهير نويل روبرتسون من خلال أحد أقوى برامجها، حيث يحل ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلى عبر برنامجها "معكم منى الشاذلى" على قناة CBC، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة في البرنامج الذي يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة، في تمام التاسعة مساءً، والإعادة يومي السبت والأحد الساعة 11 مساءً.

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