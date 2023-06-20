الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 والقوى العاملة للقطاع الخاص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تصدر قرار القوى العاملة للقطاع الخاص بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 قائمة بحث الكثير من المصريين العاملين في شركات القطاع الخاص خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتحديد عدد أيام إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو 2023، المدفوعة الأجر للعاملين في في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال.

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023، اليوم الثلاثاء 20 يونيو.

ونص قرار رئيس الوزراء، بأن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك 2023-1444 وذكرى ثورة 30 يونيو، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 وذكرى 30 يونيو 2023

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص وطلاب الثانوية العامة والبنوك

رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وذبح الأضاحي بالمجان في الفيوم

أيام إجازة عيد الأضحى 2023

ويستفيد من الإجازة العاملين في المصالح الحكومية والوزارات، وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، على أن تستمر أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، على النحو التالي:-

  • إجازة الوقفة: يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.
  • إجازة أول يوم العيد: يوم الأربعاء 28 يونيو.
  • إجازة ثاني يوم العيد: الخميس 29 يونيو.
  • رابع أيام إجازة العيد: الجمعة 30 يونيو.
  • خامس أيام الإجازة: السبت 1 يوليو.
  • سادس يوم إجازة: الأحد 2 يوليو.
  • سابع أيام الإجازة: الاثنين 3 يوليو 2023.

قرار وزير القوى العاملة للقطاع الخاص 2023

وحول قرار وزير القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص، من المنتظر صدور القرار خلال الساعات المقبلة، لتحديد عدد أيام الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ومن المتوقع صدور قرار وزير القوى العاملة إجازة عيد الأضحى، منح العاملين بالقطاع الخاص عطلة رسمية لمدة 7 أيام على غرار قرار رئيس مجلس الوزراء.

قرار رئيس الوزراء قرار القوى العاملة قرار القوى العاملة للقطاع الخاص اجازة عيد الأضحى 2023 عيد الأضحى 2023 إجازة عيد الأضحى قرار وزير القوى العاملة قرار وزير القوى العاملة للقطاع الخاص

الأكثر قراءة

عميد "طب طنطا" لـ"الدستور": اعتداء معيد على أستاذ حالة فردية.. والنيابة فرغت الكاميرات

وزير الصحة: لدينا اكتفاء ذاتى للمستلزمات الطبية يكفى 3 أشهر

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تعلن موعد التقديم للدفعة الجديدة

قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى العلمين النموذجي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام