قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 والقوى العاملة للقطاع الخاص

تصدر قرار القوى العاملة للقطاع الخاص بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 قائمة بحث الكثير من المصريين العاملين في شركات القطاع الخاص خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتحديد عدد أيام إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو 2023، المدفوعة الأجر للعاملين في في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال.

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023، اليوم الثلاثاء 20 يونيو.

ونص قرار رئيس الوزراء، بأن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك 2023-1444 وذكرى ثورة 30 يونيو، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

أيام إجازة عيد الأضحى 2023

ويستفيد من الإجازة العاملين في المصالح الحكومية والوزارات، وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، على أن تستمر أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، على النحو التالي:-

إجازة الوقفة: يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

إجازة أول يوم العيد: يوم الأربعاء 28 يونيو.

إجازة ثاني يوم العيد: الخميس 29 يونيو.

رابع أيام إجازة العيد: الجمعة 30 يونيو.

خامس أيام الإجازة: السبت 1 يوليو.

سادس يوم إجازة: الأحد 2 يوليو.

سابع أيام الإجازة: الاثنين 3 يوليو 2023.

قرار وزير القوى العاملة للقطاع الخاص 2023

وحول قرار وزير القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص، من المنتظر صدور القرار خلال الساعات المقبلة، لتحديد عدد أيام الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ومن المتوقع صدور قرار وزير القوى العاملة إجازة عيد الأضحى، منح العاملين بالقطاع الخاص عطلة رسمية لمدة 7 أيام على غرار قرار رئيس مجلس الوزراء.