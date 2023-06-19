الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

زاد حركة البحث عن قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة عبر مؤشرات جوجل منذ استطلاع الهلال وإعلان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1444 هـ وبداية موسم الحج 1444-2023.

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الاضحى 2023

لم يصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حتى الآن قرارا بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 1444 هـ ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام المقبلة مع حسم القرار بشأن ضم إجازة 30 يونيو إلى إجازة العيد من عدمه حيث يحل ذكرى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2023 بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قد استطلعت أمس الأحد 18 يونيو 2023 الموافق 29 من ذي القعدة هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ وبذلك يكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 الموافق 9 من شهر ذي الحجة 1444هـ.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين قبل عيد الأضحى 1444

عدد أيام إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام والخاص

عادة ما يحصل موظفي القطاع العام على عدد أيام أكثر من موظفي القطاع الخاص بيوم واحد خلال إجازة عيد الأضحى حيث يحصل الموظفين بالقطاع الحكومي على إجازة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 وقد يضاف إليها إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي يتزامن الاحتفال بها مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويعلن الدكتور حسن الشحاتة وزير القوى العاملة والهجرة عن عدد أيام الإجازة للقطاع الخاص عقب قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 والتي تكون إجازات مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

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موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين قبل عيد الأضحى 1444

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موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص وطلاب الثانوية العامة والبنوك

أول أيام عيد الأضحى 2023

أول أيام عيد الأضحى المبارك 1444 هـ / 2023 عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو هو يوم وقفة عرفات رسميا عقب إعلان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن اليوم الاثنين 19 يونيو 2023 غرة شهر ذي الحجة 1444.

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