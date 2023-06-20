الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

روابط شاملة| ملخصات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023

امتحانات
امتحانات

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي عن مراجعات خاصة بمادة الكيمياء، وذلك قبل انطلاق امتحان المادتين يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو الجارى، فى هذا السياق تنشر الدستور روابط لكل ما يخص مادة الكيمياء وشرح الأبواب، وكذلك الكيمياء العضوية لتساعد طلاب الصف الثالث الثانوي على المذاكرة قبل الامتحانات وهى كالتالى :

ملخص مادة الكيمياء للثانوية العامة 2023

  • الباب الاول كيمياء من هنا.
  • الباب الثاني كيمياء من هنا.
  • تلخيص الباب الثاني كيمياء من هنا.
  • ملخص كيمياء باب تالت من هنا.
  • الباب الرابع الكيمياء الكهربية من هنا.
  • الباب الخامس كيمياء العضوية 3 ثانوي من هنا.

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  • مخططات معادلات الكيمياء كامله من هنا.
  • ملخص عضوية الكيمياء من هنا.
  • ملخص الكيمياء العضوية من هنا.
  • أهم الملاحظات في الكيمياء العضوية من هنا.
  • 180 سؤال كيمياء على جميع أجزاء المنهج بالاجابات من هنا.
  • مراجعة علي العضوية والباب الثاني حوالي 300 سؤال من هنا.
الثالث الثانوي 2023 الجاري الثانوي 2023 الصف الثالث الثانوي 2023 الصف الثالث الثانوي الثالث الثانوي الأحد المقبل 25 يونيو ملخص مادة الكمياء الكمياء للثانوية العامة 2023

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