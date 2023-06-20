روابط شاملة| ملخصات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي عن مراجعات خاصة بمادة الكيمياء، وذلك قبل انطلاق امتحان المادتين يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو الجارى، فى هذا السياق تنشر الدستور روابط لكل ما يخص مادة الكيمياء وشرح الأبواب، وكذلك الكيمياء العضوية لتساعد طلاب الصف الثالث الثانوي على المذاكرة قبل الامتحانات وهى كالتالى :

ملخص مادة الكيمياء للثانوية العامة 2023

الباب الاول كيمياء من هنا.

الباب الثاني كيمياء من هنا.

تلخيص الباب الثاني كيمياء من هنا.

ملخص كيمياء باب تالت من هنا.

الباب الرابع الكيمياء الكهربية من هنا.

الباب الخامس كيمياء العضوية 3 ثانوي من هنا.