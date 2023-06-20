"بنعمل شغلنا وربنا يوفقهم".. عمال النظافة يدعون لطلاب الثانوية العامة

"بنعمل شغلنا وربنا يوفق الطلبة".. دعوة الكثير من عمال النظافة للطلاب بمحيط لجان الثانوية العامة، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للمراجعة النهائية قبل دخول الامتحان.

يعتبر عمال النظافة من الجنود المجهولين الذين يساهمون في إنجاح امتحانات الثانوية العامة، فهم يقومون بتنظيف محيط اللجان وإزالة المخلفات والقمامة، لتوفير بيئة نظيفة وصحية للطلاب وأولياء الأمور.

ويعمل هؤلاء العمال في ظروف صعبة وحرارة مرتفعة، دون أن يبخلوا بجهدهم أو يطلبوا مقابلاً، من الأسر المتواجدة أمام اللجان.

وأشاد كثير من المواطنين بدور عمال النظافة في خدمة طلاب الثانوية العامة، وأكدوا أنهم يستحقون التقدير والاحترام، لأنهم يؤدون مهمة وطنية هامة، كما طالب بعضهم بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وتقديم المزايا والحوافز لهم، لزيادة رضاهم وتشجيعهم على العمل.

ويؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، تشتمل على 31 سؤالًا، بينها سؤالان مخصصان للأسئلة المقالية وتخصص لهما 6 درجات، على أن يبلغ إجمالي عدد أسئلة الاختيار من متعدد 29 سؤالًا، تخصص لها 34 درجة.

وأوضحت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبلغ 40 درجة، يذكر أن (78025) طالبًا وطالبة سيؤدون غدًا الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك داخل (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

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