الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بنعمل شغلنا وربنا يوفقهم".. عمال النظافة يدعون لطلاب الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

"بنعمل شغلنا وربنا يوفق الطلبة".. دعوة الكثير من عمال النظافة للطلاب بمحيط لجان الثانوية العامة، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للمراجعة النهائية قبل دخول الامتحان.

يعتبر عمال النظافة من الجنود المجهولين الذين يساهمون في إنجاح امتحانات الثانوية العامة، فهم يقومون بتنظيف محيط اللجان وإزالة المخلفات والقمامة، لتوفير بيئة نظيفة وصحية للطلاب وأولياء الأمور.

ويعمل هؤلاء العمال في ظروف صعبة وحرارة مرتفعة، دون أن يبخلوا بجهدهم أو يطلبوا مقابلاً، من الأسر المتواجدة أمام اللجان.

وأشاد كثير من المواطنين بدور عمال النظافة في خدمة طلاب الثانوية العامة، وأكدوا أنهم يستحقون التقدير والاحترام، لأنهم يؤدون مهمة وطنية هامة، كما طالب بعضهم بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وتقديم المزايا والحوافز لهم، لزيادة رضاهم وتشجيعهم على العمل.

ويؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، تشتمل على 31 سؤالًا، بينها سؤالان مخصصان للأسئلة المقالية وتخصص لهما 6 درجات، على أن يبلغ إجمالي عدد أسئلة الاختيار من متعدد 29 سؤالًا، تخصص لها 34 درجة. 

وأوضحت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبلغ 40 درجة، يذكر أن (78025) طالبًا وطالبة سيؤدون غدًا الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك داخل (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

FB_IMG_1687248139097
FB_IMG_1687248139097
FB_IMG_1687248141180
FB_IMG_1687248141180
FB_IMG_1687248143021
FB_IMG_1687248143021
التربية والتعليم والتعليم امتحانات الثانوية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العام عام 2022 2023

الأكثر قراءة

الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

"ألقوا جثته في المجاري".. كشف ملابسات العثور على جثة شخص بالخانكة

محافظ الإسكندرية يشهد إلقاء 600 ألف زريعة أسماك في بحيرة مريوط

ضبط 400 كيلوجرام لحوم ودهون فاسدة فى الإسماعيلية

طالب ثانوية عامة: "معرفش امتحان اللغة الثانية صعب ولا سهل عشان غشيته كله" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة