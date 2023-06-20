بين الحزن والفرح.. الدستور ترصد آراء طلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات

رصدت الدستور آراء طلاب الصف الثالث الثانوي في مختلف المحافظات حول امتحان المادة الأجنبية الثانية بين الحزن والفرح تباينت الآراء

محافظة القاهرة

أكدت الطالبة سميرة محسن أن وقت الامتحان كاف وخرجت من اللجنة قبل انتهاء مدة الامتحان، ولكن أوضحت صعوبة امتحان اللغة الألمانية بعض الشئ، وذلك بسبب أسئلة المواقف التي فيها كانت أسئلة الاختيارات متشابهة إلى حد كبير، كذلك جاء واحدًا من أسئلة القطعة صعب ويحتاج إلى المزيد من التفكير.

وعن امتحان اللغة الفرنسية ، أوضح الطلاب أن الامتحان صعب جدا والسؤال الأخير عايز مدرس يحله، فقالت سارة أحمد، الطالبة في الشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ “الدستور” إن امتحان مادة اللغة الفرنسية كان صعب جدا، وكان السؤال الأخير من أصعب الأسئلة.

التقت منها أمل حسن، إحدى طالبات مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة أطراف الحديث قائله لـ الدستور :" الامتحان كان صعب جدا وأخر سؤال كان محتاج مدرس يحله مش طلاب".

وأضافت ولاء أحمد، الطالبة في الشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ الدستور:" الفرنساوي ميتحلش"

ولكن حمل البشرى امتحان اللغة الايطالية بسبب سهولة أسئلته حيث يعتبر المادة الثانية للمواد المضافة للمجموع بالثانوية العامة.

وكان الامتحان سهلا ومناسبا لمستوى الطلاب، حيث اشتمل على أسئلة مباشرة وواضحة، وتطابق مع النماذج الاسترشادية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعبر عدد من الطلبة عن سهولة الامتحان بالصور التذكارية، حيث أكد عبد الرحمن محمد، بلجنة مدرسة عمرو بن العاص بالمرج، بأن مادة الإيطالي سهلة، ولكن الوقت كان قليل.

فيما عبر أحمد محمد بلجنة مدرسة عمرو بن العاص، فرحته بسهولة امتحان اللغة الإيطالية، حيث تمني بأن تكون باقي الامتحانات القادمة على نفس المستوي والسهولة.

علي الرغم من سهولة الامتحان، ولكن اعترض عدد من الطلبة من ضيق الوقت، مطالبين بضرورة جعل الامتحانات ثلاث ساعات حتى يستطيعون مراجعة الإجابات قبل تسليم الورق.

وقد أبدى الطلاب رضاهم عن أداء الامتحان، وأكدوا أنه لم يحتوي على أي مفاجآت أو صعوبات، وأنه جاء في متناول قدراتهم ومهاراتهم، كما أشادوا بالإجراءات التنظيمية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة لضمان سير الامتحان بسلاسة وأمان.

محافظة الغربية

وفيما يخص اللغة الألمانية في محافظة الغربية تباينت الآراء واختلفت آراء الطلاب عن مدى سهولة او صعوبة أسئلته، فيما أشار البعض إلى أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط وأوضح البعض إن الامتحان كان طويلا ويحتاج لوقت أطول من المحدد.

وأشار حسن فوزي، طالب بمدرسة كشك الثانوية بزفتي بمحافظة الغربية، إلى صعوبة بعض النقاط في امتحان مادة اللغة الألمانية، مؤكد على حاجتهم إلى المزيد من الوقت للتفكير والاجابة والمراجعة وهو الأمر الذي اتفق عليه بعض الطلاب.

في حين قال زميله مازن موسى، أن امتحان مادة اللغة الألمانية، جاء خالي من التعقيدات ويتوقع أن يحصل على الدرجة النهائية فيه، أنه يتمني أن تكون كل الامتحانات في نفس هذا المستوي، وانه إمتحان مباشر علي عكس امتحان اللغة العربية.

محافظة الاسكندرية

وإلى الإسكندرية لتمتزج المشاعر بين الحزن والفرح، بعد انتهاء أداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية.

حيث أعرب الطلاب عن سهولة الامتحان وأنه في مستوي الطالب المتوسط والبعض الآخر اشتكي من صعوبته وأن الوقت غير كافي.

فقال عامر أحمد، أن مادة اللغة الأجنبية الثانية جاءت في متناول الطالب المتوسط لسهولة الاسئلة وأنها كانت مباشرة التي كفت الوقت يستطيع الطالب حلها إذا كان معتاد علي المذاكرة.

بينما اشتكى محمود احمد، من اللغة الأجنبية الثانية لصعوبة الأسئلة وعدم كفاية الوقت لأن الأسئلة جاءت صعبة وغير مباشرة وأن الامتحان ليس في مستوي الطالب المتوسط وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة في بعض النقاط.

محافظة بني سويف

أعرب طلاب الثانوية العامة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن سعادتهم بامتحان اللغة الفرنسية عقب الخروج من لجان الامتحان والذي استمر ساعتين.



وأكد الطلاب محمد سعيد وأحمد متولي أن أسئلة الامتحان جاءت واضحة ومباشرة ولم تخرج عن المنهج، وأن الوقت الوقت كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة والمراجعة قبل تسليم ورقة الإجابة، ولم يخلو الامتحان من الأسئلة التي تميز الطالب المجتهد، إلا أن إجابتها كانت في متناول عدد كبير من الطلاب.

محافظة مطروح

عن سعادتهم لسهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في مطروح حيث رصدت الدستور آراء الطلاب عقب انتهائهم من أداء الامتحان.

وقالت روضة محمد طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية خلال حديثها لـ"الدستور، أن مادة اللغة الأجنبية الثانية 31 سؤال " الامتحان سهل جدا وخلصت في نصف الوقت وراجعت براحتي ".

وأوضحت خلود سليم طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية خلال حديثها لـ"الدستور، أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية سهل وفي مستوى الطالب المتوسط وأفضل من امتحان اللغة العربية " إن شاء الله تكون الامتحانات القادمة أفضل ".

وتابعت حبيبه إبراهيم طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية خلال حديثها لـ"الدستور، أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية سهل و90% من الاسئلة مباشرة معربة عن استيائها بسبب مراقب اللجنة حيث قام بنقل اجابتها الي زملائها داخل اللجنة " مجهودي بياخده غيري .. دا غير التوتر والتفتيش بطريقة مهينة ".

محافظة الفيوم

لتسود حالة من الفرحة والزغاريد بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم منذ قليل، من امتحان اللغة الأجنبية الثانية" اللغة الفرنسية" لسهولة الامتحان.

وأوضحت الطالبة بسمة أحمد، طالبة بمدرسة ام المؤمنين بنات، أن امتحان اللغة الفرنسية جاء في مستوي الطالب المتوسط ولم يكن به أي صعوبات، مشيرة إلى أن الامتحان سهل وكنا خايفين منه ولكن الحمد لله خارجين مبسوطين، فيما أجمع طلاب الثانوية العامة على سهولة أسئلة الامتحان.

محافظة قنا

وقال أحمد عبدالحميد، طالب من مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إن امتحان اللغة الفرنسية كان في مستوي الطالب المتوسط، لافتًا أن الطلبة لم تواجه اي صعوبات في حل الامتحان خلال مدته التي وصلت لـ ساعتان.

وأضاف عبدالحميد في حديثه لـ"الدستور"، ان الأسئلة كانت جيدة بالنسبة للطلاب، قائلاً:"الامتحان لم يستغرق حله أكثر من ساعة ونصف، وجميع الطلاب خرجوا فرحانين من اللجان".

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