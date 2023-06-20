"أسهل من السنين اللي فاتت".. معلمة ألماني تشيد بامتحان الثانوية العامة اليوم

قالت دينا عفت معلمة لغة ألمانية أن امتحان الألماني اليوم كان في مستوي الطالب المتوسط، مضيفة خلال تصريحات لـ "الدستور"، الامتحان كان كله من المنهج ولا يوجد أي أسئلة خارج المنهج.

وتابعت معلمة اللغة الألمانية، الامتحان اليوم فرصة جيدة لجميع الطلاب لجمع العديد من الدرجات، مؤكدة أن امتحان الثانوية العامة في اللغة الألمانية هذا العام أسهل من الأعوام الماضية.

من جهتها تقول سها محمد طالبة بالصف الثالث الثانوي، الامتحان الخاصة باللغة الألمانية كان سهل والعديد من الطلاب خرج من منتصف الوقت، مضيفة جميع الأجزاء كانت من المنهج ولا يوجد شيء من خارجه.

بينما قال الطالب وليد طه، الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط وبعض الأسئلة الصعبة كانت بسيطة وهذا طبيعي فيوجد بعض الأسئلة تحتاج إلي شخص قد درب نفسه علي العديد من الأسئلة.

وأدى 780 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة الاجنبية الثانية، كما أدىاليوم ، طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

جدير بالذكر يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.