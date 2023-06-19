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توزيع درجات الفرنساوي تالتة ثانوي 2023 المعتمد من وزارة التربية والتعليم

طلاب
طلاب

يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن توزيع درجات الفرنساوي تالتة ثانوي 2023، وذلك قبيل ساعات فقط من انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022-2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية حيث يتم وضع الامتحانات وفقا للضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع درجات الفرنساوي تالتة ثانوي 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الفرنساوي تالتة ثانوي 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بديوان عام الوزارة بشان توزيع درجات كافة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة وجاءت كما يلي:-

  • يحتوى امتحان مادة الفرنساوى على سؤالين مقالي لكل سؤال 3 درجات بمجموع 6 درجات.
  • يحتوى  امتحان مادة الفرنساوى على 29 سؤال موضوعي منهم 26 سؤال بدرجة واحدة و 3 أسئلة بدرجتين بمجموع 34 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم وضع الامتحانات وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعلن عنها والتي تراعي كافة مستويات الطلاب وهى 30 % للمستويات العليا البسيطة و 40 % للمستويات العليا المتوسطة و 30 % لمستويات الطلبة العليا ويتم وضع كافة الأسئلة من بنك الأسئلة التي وضعتها اللجنة الفنية بالوزارة لتدريب الطلاب على الإجابة ونوعية الأسئلة.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم وموعد اعلان النتيجة

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مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2022-2023 

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات كافة المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي والتي جاءت كما يلي:-

  • توزيع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.
  • توزيع درجات مادة اللغة الانجليزية 50 درجة.
  • توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
  • توزيع درجات مادة الكيمياء 60 درجة.
  • توزيع درجات مادة الفيزياء 60 درجة.
  • توزيع درجات مادة الأحياء 60 درجة.
  • توزيع درجات مادة الديناميكا 30 درجة.
  • توزيع درجات مادة الاستاتيكا 30 درجة.
  • توزيع درجات مادة الديناميكا 30 درجة.
  • توزيع درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة.
  • توزيع درجات مادة الديناميكا 30 درجة.
  • توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.
  • توزيع درجات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.
  • توزيع درجات مادة الجغرافيا 60 درجة.
  • توزيع درجات مادة التاريخ 60 درجة.
  • توزيع درجات مادة الفلسفة 60 درجة.
  • توزيع درجات مادة علم النفس 60 درجة.

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توزيع درجات الفرنساوي درجات الفرنساوي الفرنساوي تالتة ثانوي تالتة ثانوي 2023 وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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