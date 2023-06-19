الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023

طلاب
طلاب

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، غدًا الثلاثاء، اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة غدًا الثلاثاء، تشتمل على 31 سؤالًا، بينها سؤالان مخصصان للأسئلة المقالية وتخصص لهما 6 درجات، على أن يبلغ إجمالي عدد أسئلة الاختيار من متعدد 29 سؤالًا، تخصص لها 34 درجة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبلغ 40 درجة.
يذكر أن (78025) طالبًا وطالبة سيؤدون غدًا الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك داخل (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
كما سيؤدِّي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

أسئلة الاختيار من متعدد الأجنبية الثانية الثانوية العامة ٢٠٢٣ امتحان اللغة الاجنبية الثانية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوي

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