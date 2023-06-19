جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم وموعد اعلان النتيجة

زاد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم مع انطلاق ماراثون الامتحانات هذا العام 2022-2023 حيث بدأ بالفعل امتحانات المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتقديم في الامتحانات أن يكون نسبة حضور الطالب خلال العام 85 % .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

امتحان طلاب الثانوية العامة 2022-2023 بالفعل 4 مواد دراسية منهم 3 مواد خارج المجموع وهم ( التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والاحصاء) فيما امتحن الطلاب مادة واحدة فقط تضاف للمجموع وهي مادة اللغة العربية وإليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم:-

مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023.

مادة الكيمياء يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023.

مادة الفيزياء يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية يوم الأحد الموافق 29 يوليو 2023.

مادة الأحيتء يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

رابط إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023

تعد من أولى الخدمات الرقمية التي قدمتها الحكومة المصرية للمواطنين هى الإعلان عن درجات طلاب الصف الثالث الثانوي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال رقم جلوس الطلاب في الامتحانات عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي يتم إعلان فيه أسماء أوائل الطلاب من كافة الشعب الدراسية.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية 728439 ألف طالب وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية فيما أدى 1179 طالب وطالبة الامتحانات في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM و 255 طالب وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023

وتعلن نتيجة الثانوية العامة كل عام عقب انتهاء الامتحانات بنحو من 10 - 15 يوم فقط حيث تتم عملية التصحيح بالتزامن مع الامتحانات لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال العشر أيام الأخيرة من شهر يوليو 2023 ويتم الإعلان عن ذلك رسميا قبل المؤتمر الصحفي بوقت كاف.

اقرأ أيضا

أدعية لطلاب الثانوية العامة 2023