السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الفيوم" تنفي الإعلان عن وظائف بمستشفى الفيوم الجديدة

دكتور حاتم جمال
دكتور حاتم جمال

نفى الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، الأخبار المتداولة عبر فيسبوك تزعم توافر "103" وظيفة في مستشفى الفيوم الجديدة بمنطقة دمو في بعض التخصصات.

وصرح وكيل الوزارة، بأنه سوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يروج الإشاعات لإثارة الفتن والبلبلة بمحافظة الفيوم.

وقال جمال، إن المستشفى الجديد بمنطقة دمو مُقام على مساحة 41702 مترا مربعا بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه، مؤكدا انتهاء جميع الأعمال الإنشائية بالمشروع نهاية يوليو 2023، لافتًا إلى أنه تم تصميم المستشفى على أعلى المعايير الفنية والهندسية لتتوافق مع معايير الكود المصرى لتصميم المستشفيات وكذلك معايير هيئة الرقابة والجودة.

وأضاف أن سعة المستشفى 267 سريرًا، مقسمة بواقع 137 سريرًا للإقامة، منها 5 غرف عزل، و60 سريرًا للرعاية المركزة، منها 6 غرف عزل، و11 سريرًا للعلاج الكيماوى، و31 حضّانة للأطفال المبتسرين، منها 4 غرف عزل، و19 سريرًا للرعاية المركزة بقسم الحروق، و9 أَسِرّة إقامة لقسم الحروق، كما تم إنشاء قسم كبير للعمليات يضم 6 غرف عمليات، وغرفة عمليات بقسم الجروح، وغرفة عمليات للولادة القيصرية، وغرفتين للولادة الطبيعية، بالإضافة إلى قسم خاص للمناظير به غرفتا عمليات.

صحة الفيوم تنفي خبر وظائف خاليه مستشفي الفيوم الجديدة

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