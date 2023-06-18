الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد الإعلان عن أفلام موسم عيد الأضحى.. أعمال تنتظر تحديد موعد الإطلاق

أبو نسب
أبو نسب

كشفت مجموعة من شركات الإنتاج عن طرح عددا من الأعمال السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وهى أفلام بيت الروبي، البعبع، مستر إكس وتاج وهي من الأعمال الضخمة التي يقوم ببطولتها نخبة من كبار النجوم.

أفلام عيد الأضحى 2023

وتنتظر مجموعة أخرى من الأفلام فرصة توزيع بعد العيد بعد خروجها من موسم عيد الأضحى، نظرا لظروف توزيع أو عدم انتهاء التصوير، وعلى رأس هؤلاء النجوم الفنان محمد إمام الذي  يتبقى له ما يقرب من أسبوعين من أجل عرض فيلمه الجديد "ابو نسب" الذي قارب على الانتهاء تماما من تصويره بشكل كامل والفيلم من بطولة ياسمين صبري وعدد كبير من النجوم.

كما يعرض الفنان محمد فراج والنجمة نيللي كريم فيلمهم الجديد "فوي فوي فوي" خلال أيام قليلة من العيد أيضا بعد انتهاء كافة أعمال ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج وبدأت الخطة الترويجية للفيلم مؤخرا ومن المقرر عرض الفيلم بعد عيد الأضحى بأسبوع واحد فقط وهو فيلم يجمع بين الكوميديا والتراجيديا وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

ويستأنف محمد رمضان خلال الأيام القادمة تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو"، فيما نشرت الشركة المنتجة بيان وضحت فيه أسباب خروج الفيلم من موسم العيد وجاء البيان كالتالي: “نظرا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من ومونتاج وموسيقى تصويرية ومكساج وحرصا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احتراما لتاريخها ولنجوم الفيلم ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر وفي نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة"،  والفيلم بطولة نيللي كريم وإسلام إبراهيم وجومانا مراد.

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