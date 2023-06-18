الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عيد الأضحى 2023| آخر موعد لقص الشعر وتقليم الأظافر قبل ذبح الأضحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

آخر موعد لقص الشعر وتقليم الأظافر للمضحي قبل ذبح الأضحية بمناسبة عيد الأضحى 2023 من المواضيع التي تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

آخر موعد لقص الشعر وتقليم الأظافر للمضحي لهذا العام 2023  

يجب على المضحي هذا العام أن ينتهى من تقليم أظافره وقص شعره قبل مغرب اليوم الأحد الموافق 18 يونيو الحالى وذلك قبل بدء العشر الأوائل من ذى الحجة لكون حجاج بيت الله يحظر عليهم ذلك.

هل الأضحية سنة؟ 

قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى ردا على سؤال أحد المتابعين ..هل الأضحية سنة؟ وكانت الإجابة: الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ".

txt

الأوقاف: حملة نظافة واسعة بالمساجد استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك

txt

موعد رؤية هلال ذو الحجة 2023 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى

txt

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى 2023 والصيغة الصحيحة لها؟

txt

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين في الحكومة

هل قص الشعر ينقص من ثواب الأضحية؟

وعن فائدة قص الشعر وهل له علاقة بثواب الأضحية؟ كان ذلك سؤال وجه لدار الإفتاء على موقعها الإلكترونى، وأجابت إنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الأخذ من الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟»، أن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال، الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح، والثاني: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر، والثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.

ما هو آخر موعد لقص الشعر والأظافر بالنسبة للمضحي؟ 

ونشرت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكترونى “أن قص الشعر والأظافر بالنسبة للمضحي هي مسألة مندوبة أو مستحبة وليست إلزامية، وورد فيها حديث واحد روته أم سلمة رضي الله عنها”.

وأضافت أن آخر موعد لقص الشعر والأظافر قبل مغرب ليلة الأول من ذي الحجة وتنتهي بذبح الأضحية، ومن أراد أن يمسك عن القص فقد أصاب السنة ومن لم يلتزم بها فلا شئ عليه وإذا ضحى فأضحيته صحيحة ولا ينقص من ثوابه .

آخر موعد لقص الشعر وتقليم الأظافر للمضحى العشرالأوائل من ذى الحجة هل الأضحية سنة دار الافتاء المصرية قص الشعر والأظافر الاضحية ثواب الأضحية

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نقابة أطباء دمياط تكرم المتميزين على مستوى المحافظة

60 مليون جنيه تكلفة تنفيذ الطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة

"شهيدة الواجب".. "السوشيال ميديا" تنعى "معلمة الثانوية"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

الكيلو بـ160 جنيهًا.. شوادر لبيع اللحوم قبل "الأضحى" بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران