متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى 2023 والصيغة الصحيحة لها؟

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى 2023 ليبدأ يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه الجاري، وتستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد هلال شهر ذي الحجة الذي يكون عيد الأضحى في اليوم التاسع منه.

وللمسلمين سنن يطبوقها في العيد منها تكبيرات العيد، وتعرض الدستور موعد بداية تكبيرات عيد الأضحى 2023 ، والصيغة الصحيحة لها .

موعد تكبيرات عيد الأضحى 2023

تكبيرات عيد الأضحى 2023، هي فرض ديني لقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون )[البقرة:185]

وتبدأ تكبيرات عيد الأضحى 2023 من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

وتكبيرات عيد الأضحى حسب الشريعة الإسلامية مطلقة ومقيدة، فالمقيد يكون دبر الصلوات، من صلاة الصبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، والمطلق في جميع الأوقات ولا يخص بمكان، فيكبر في السوق وفي الطريق ونحو ذلك، وزمنه من أول هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقوله تعالى : (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)[ الحج:28] والأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، وقال القرطبي: (وقد روي عن ابن عباس أن المعلومات العشر، والمعدودات أيام التشريق, وهو قول الجمهور).

تكبيرات عيد الأضحى 2023

هناك صيغ مختلفة لـ تكبيرات عيد الأضحى 2023 ، حسب ما أوضحته وزارة الأوقاف ومن صيغ تكبيرات العيد الكبير أيضًا "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"

ومنها: "الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، اللهم صل على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد ، وعلى أصحاب سيدنا محمد ، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد ، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا".