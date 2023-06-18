الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف: حملة نظافة واسعة بالمساجد استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك

صلاة العيد
صلاة العيد

وجه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ على أن تبدأ من يوم الأربعاء المقبل وحتى صلاة عيد الأضحى المبارك.

 وأكد وزير الأوقاف، على ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة  لبيوت الله (عز وجل) التي هي شرف لنا، وواجبنا أن على تهيئتها على أفضل وجه.

وأوضح أن صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

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