حبس عاطل يتاجر فى الحشيش بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، هاتفي محمول بقصد ترويجها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، يقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال وجوده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام وهاتفي محمول.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.