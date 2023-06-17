سجل الآن.. التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 يرتفع عنه البحث بعدما قرر قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024.

التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023



وكانت صفحة بوابة الأزهر نشرت على فيسبوك، أنه يستطيع أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم ضمن أولى ابتدائي في المعاهد الأزهرية العامة والنموذجية بالأزهر الشريف التقديم اعتبارًا من يوم 4 يونيو في الشهر الجاري وبشكل إلكتروني كامل.



مستندات تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023

يجب إحضار ملف تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023 وهو بالمكتبات.

يجب إحضار الاستمارة الصحية المتوفرة في الإدارة الصحية والدمغات الصحية.

يجب إحضار 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

يجب إحضار صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم على أن تكون سارية.

يجب إحضار صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.

يجب إحضار الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.

لينك تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023



يستطيع أولياء الأمور في تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024، من خلال الدخول على اللينك التالي، ثم اتمام عملية التسجيل بعد ملء المعلومات المطلوبة اضغط هنـــــــــــــا

شروط تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023

-يجب أن يبلغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى و 9 سنوات كحد أقصى.

-يمكن قبول الأطفال أقل من ست سنوات بستة أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.

-يجب أن يكون محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه.

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