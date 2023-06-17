السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

سجل الآن.. التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

الأول الابتدائي الأزهري
الأول الابتدائي الأزهري

 التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 يرتفع عنه البحث بعدما قرر قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024.

 

 التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023


وكانت صفحة بوابة الأزهر نشرت على فيسبوك، أنه يستطيع أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم ضمن أولى ابتدائي في المعاهد الأزهرية العامة والنموذجية بالأزهر الشريف التقديم اعتبارًا من يوم 4 يونيو في الشهر الجاري وبشكل إلكتروني كامل.

 
مستندات تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023

  • يجب إحضار ملف تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023 وهو بالمكتبات.
  • يجب إحضار الاستمارة الصحية المتوفرة في الإدارة الصحية والدمغات الصحية.
  • يجب إحضار 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.
  • يجب إحضار صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم  على أن تكون سارية.
  • يجب إحضار صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.
  • يجب إحضار الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.

رابط مفتوح.. تقديم رياض أطفال الأزهر 2023| تقديم الصف الأول الإبتدائي الأزهري

 لينك تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023


يستطيع أولياء الأمور في تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024، من خلال الدخول على اللينك التالي، ثم اتمام عملية التسجيل بعد ملء المعلومات المطلوبة اضغط هنـــــــــــــا
شروط تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023

-يجب أن يبلغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى و 9 سنوات كحد أقصى.

-يمكن قبول الأطفال أقل من ست سنوات بستة أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.

-يجب أن يكون محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

قد يهمك أيضا:

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

فَعَّال| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

موقع بوابة الأزهر الرسمى للتقديم على الصف الأول الابتدائى 2023

بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023

الأول الابتدائي الأول الابتدائي الأزهري محمد حمدى زكى التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري أوراق تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي لينك تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي رابط التقديم للصف الاول الابتدائي الازهري بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي موقع بوابة الأزهر تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري الصف الاول الابتدائى الازهرى

الأكثر قراءة

بعد زيارة المشاهير| "سياحة الطعام".. كيف يمكن الاستفادة منها في مصر؟

"حشيش دليفرى".. 4 أيام حبس لمتهم روج للمخدرات عبر "فيسبوك"

فى التعاملات المسائية... انخفاض فى أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية على التوالى

منتجو الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتى والأسعار هتنزل بعد العيد

السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى المنيا

وزارة الزراعة: اللحمة البلدى بـ225 فى منافذنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس