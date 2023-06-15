الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023/2024

الصف الأول الإبتدائى
الصف الأول الإبتدائى الأزهرى

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023/2024.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهرى 2023/2024

للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهرى إلكترونيا  لابد من أتباع هذه الخطوات وهى :

            -الدخول على بوابة الأزهر التعليمية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://service.azhar.eg/

            -ملأ البيانات الخاصة بالتلميذ المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهرى

            -تحديد هل الطالب له أخوة في نفس المعهد أم لا.

            - تحديد المنطقة الأزهرية والمعهد الذي يريد الالتحاق به.

            - تحديد نوع المعهد هل هو (عادي- نموذجي- خاص).

            - تحديد علامة (صح) على الإقرار بأن جميع المعلومات التي توجد داخل البيان سليمة

            -الضغط على حفظ البيانات. 

            - ثم  طباعة نسخة من الملف وتقديمه  للمدرسة المراد التحاق التلميذ بها 

شروط التقديم بالصف  الأول الابتدائي الأزهرى 2023/2024

وضع الأزهر الشريف شروط للالتحاق به بالنسبة للصف الأول الابتدائي وهى كالتالى :

            الحد الأدنى للقبول في مرحلة رياض الأطفال من 4 إلى 5 سنوات.

            يكون سن التلميذ المتقدم للصف الأول الابتدائي من 6 إلى 9 سنوات.

            يمكن أن يتم خفض تنسيق الصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 وخطوات التسجيل

 الخدمات التى تقدمها بوابة الأزهر الإلكترونية 

بوابة الأزهر الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات ومنها 

            التقديم  للصف الأول الابتدائي الأزهري.

            الاطلاع على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية. 

            عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية. 

            وعرض  نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023.

            معرفة شروط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الإبتدائى الأزهرى 2023/2024:

            شراء ملف تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023/2024.

            شراء استمارة صحية من أقرب إدارة صحية.

            شراء الدمغات الصحية من الوحدة الصحية.

            6 صور للطفل مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء.

            إحضار صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم تكون سارية.

            صورة ضوئية من فاتورة المياه أو الكهرباء من أجل اثبات محل الإقامة.

            شراء الدمغة التعليمية والصحية من أقرب مكتب بريد.

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رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

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