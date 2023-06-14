رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 وخطوات التسجيل

بالتزامن مع فتح وزارة التربية والتعليم رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023، هو أمر يشغل بال الكثير من المواطنين عقب فتح وزارة التربية والتعليم الباب للطلاب من أجل التقديم بالمرحلة الابتدائية، وأيضا رياض الأطفال بالعديد من الشروط الواجب توافرها ومجموعة من المستندات الأساسية المطلوبة للقبول.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

وتستعرض “الدستور” خطوات التسجيل في الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية، والأوراق المطلوبة من أجل التقديم في المدارس الحكومية.

خطوات التسجيل في الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية

أولا ينبغي عليك الدخول لموقع “مركز معلومات وزارة التربية والتعليم” ثم وضع الرقم القومى لـ"ولى الأمر" في حالة إن كان لديه حسابا على الموقع (من هنا).

إذ لم يكن يملك الطالب واحد بموقع التقديم للصف الأول الابتدائي فسينبغي عليه أن يقوم بالإنشاء لحساب جديد.

ووضع البيانات المطلوبة ثم القيام بتسجيل الرقم السري، من أجل تقديم الصف الأول الابتدائي وعقب التقديم عليك متابعة نتائج القبول المبدئية عبر موقع التقديم.

وبعد الإعلان عن نتيجة القبول يكون عليك تقديم الأوراق المتعلقة بالتقديم والمتابعة للنتيجة.

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الأوراق المطلوبة من أجل التقديم بالمدارس الحكومية 2024

بالنسبة إلى الأوراق المطلوبة للقيام بالتقديم في جميع المدارس الحكومية فهي كالتالي: