أخبار فاتتك|الإعلان عن فرص عمل جديدة للشباب والزمالك يمدد عقد "الجزيري"

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 18 وحتى 25 سنة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة.

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ميدو: الزمالك مدد عقد الجزيرى.. والمثلوثى وسيف جعفر اقتربا من التجديد

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن تمديد عقد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض لمدة موسم إضافي.

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تقرير كندى: مصر من أكثر الوجهات السياحية جاذبية فى العالم

أكد تقرير كندي، أن مصر من أكثر الوجهات السياحية إثارة وجذابية في العالم وملاذًا لأصحاب الميزانيات المنخفضة، مشيرا الي أنها تقدم أفضل الخدمات ووسائل الراحة بأسعار معقولة وبأقل تكلفة.

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ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لأسلحة وأجهزة اللاسلكية وسبائك ذهبية بجمارك سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 6 محاولات تهرب جمركي.

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على جمعة لـ"الشاهد": عندما كنت أسمع جملة "الإخوان بتوع ربنا".. كنت أرد:"أنتوا مش عارفين حاجة"

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عندما كنت أسمع جملة "الإخوان ناس بتوع ربنا" كنت أقول لمن يرددها: أنتوا مش عارفين حاجة".

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أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 17-6-2023

تتابع ربات البيوت أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 17-6-2023 في محلات بيع الطيور لوضع قائمة شراء للمنتجات الداجنة تكفي أفراد الأسرة خلال الشهر.

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