الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لأسلحة وأجهزة اللاسلكية وسبائك ذهبية بجمارك سفاجا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لبندقية ضغط هواء وتلسكوب وعدد من الأسلحة البيضاء والأجهزة اللاسلكية والسبائك الذهبية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراكة مدير إدارة الحركة تم الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 6 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية وبتفتيشهم تبين وجود 10 سبائك ذهبية وزن السبيكة 50 جرامًا بإجمالي 500 جرام لم يقر عنها الراكب و13 سلاحًا أبيض وتلسكوب يمكن تركيبه على الأسلحة النارية وبندقية ضغط هواء وعدد 85 جهازًا لاسلكيًا مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وقرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 6 محاضر ضبط جمركي وحررها إبراهيم خيامي ومحمود كلحي ووليد البكري وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

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