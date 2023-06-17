على جمعة لـ"الشاهد": عندما كنت أسمع جملة "الإخوان بتوع ربنا".. كنت أرد:"أنتوا مش عارفين حاجة"

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عندما كنت أسمع جملة "الإخوان ناس بتوع ربنا" كنت أقول لمن يرددها: أنتوا مش عارفين حاجة".

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news: "جملة "أنتوا مش عارفين حاجة" عندما تخرج مني ويتقبلها الناس، وذلك لأني أمتلك رصيد عند الناس، من خلال التاريخ والمنصب والعلم يكون لها أثر أكثر واقعية من لو قالها شخص آخر، كما أن هناك مساحة من الثقة يمتلكها الشعب الذي يلعب الدين في تكوينه دور كبير، حيث يحب الشعب المصري الدين، لكنه يحب الدين الذي هو جزء من الحياة، وليس الذي هو ضد الحياة، فالشعب المصري واعي وذكي ولذلك لم يستطع الإخوان أن يحرزوا أكثر من 1 في الألف".

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.