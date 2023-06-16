الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 18 وحتى 25 سنة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 8 صنايعي سنجر، ولا يشترط في المتقدم لتلك الوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل، على ألا يزيد عمره عن 20 سنة.

وتحتاج الشركة، 10 صنايعي جوكر، و5 مساعد أمين مخزن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 25 سنة.

وتطلب الشركة أيضا، 4 مساعد فرش وقص، ولا يشترط في المتقدم لتلك الوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل، على ألا يزيد عمره عن 18 سنة، و4 مشرف جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 25 سنة.

وتحتاج الشركة أيضا، 4 أمين مخزن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو فوق المتوسط، وألا يزيد عمره عن 25 سنة، وأيضا 6 عامل شيل، ولا يشترط حصول المتقدم لتلك الوظيفة على مؤهل، وألا يزيد عمره عن 18 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية بالعبور، شارع 100، متفرع من شارع 90، قطعة 12، أو الاتصال على 0128958099، أو 0244893117.

وزارة العمل فرص عمل شركات الملابس الجاهزة صنايعي سنجر مؤهل

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