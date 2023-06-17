تقرير كندى: مصر من أكثر الوجهات السياحية جاذبية فى العالم

أكد تقرير كندي، أن مصر من أكثر الوجهات السياحية إثارة وجذابية في العالم وملاذًا لأصحاب الميزانيات المنخفضة، مشيرا الي أنها تقدم أفضل الخدمات ووسائل الراحة بأسعار معقولة وبأقل تكلفة.

قال موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي، يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تحديد وجهة السفر التي يجب استكشافها حول العالم، حيث يؤثر المال بشكل كبير على الأماكن التي يجب زيارتها ، وخيارات الإقامة للاختيار من بينها ، وحتى نوع الأنشطة والجولات والرحلات التي يمكنك المشاركة فيها.

وأضاف التقرير، لا يتعين على المرء أن ينسى خطة السفر بأكملها لمجرد أن المال ضيق، فهناك العديد من الوجهات المناسبة للميزانية التي تقدم تجارب إجازة صيفية لا تُنسى، وهل ترغب في زيارة بعض من أكثر الوجهات السياحية إثارة في العالم دون تجاوز ميزانيتك المالية؟ سواء كنت تبحث عن عطلة شاطئية مثالية ، أو أماكن المغامرات، أو وجهات عشاق الطعام، أو الأماكن التاريخية ، فإن وجهات السفر ذات الأسعار المعقولة هذه مثالية لصيف عام 2023.



وقال التقرير إن أهرامات الجيزة هي الوجهة المثالية الأولى لقضاء العطلات الاقتصادية في إفريقيا، مشيرا الي ان مصر مشهورة بهرم الجيزة الأكبر ، هي الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا (تجذب أكثر من 11 مليون زائر كل عام).

وأكد التقرير الكندي، مصر بالتأكيد أغلى منطقة في العالم لاستكشافها. فمع 1،349 دولارًا أمريكيًا لرحلة فردية مدتها سبعة أيام ، تعد مصر ميسورة التكلفة نسبيًا مقارنة بجنوب إفريقيا ، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء العطلات الاقتصادية في إفريقيا.

وأضاف التقرير أيصا استمتع بعطلة صيفية مريحة في سهل حشيش، موطن الفنادق والمنتجعات الجميلة، وأماكن الحياة الليلية الرائعة ، والكثير من الرياضات المائية، لافتا الي أن الغوص والإبحار في النيل والقيام بجولة بصحبة مرشد في المتاحف المصرية والمشي لمسافات طويلة في جبل سيناء يعد من الأمور التي يجب القيام بها.

وقال التقرير أيضا سافر إلى الإسكندرية ، إحدى أجمل مدن مصر التاريخية ، لتجربة سحر البحر الذي لا يمكن إنكاره.