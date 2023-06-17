السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميدو: الزمالك مدد عقد الجزيرى.. والمثلوثى وسيف جعفر اقتربا من التجديد

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن تمديد عقد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض لمدة موسم إضافي، مشيرًا إلى أن الثنائي سيف جعفر وحمزة المثلوثي في طريقهما لتجديد العقد.

ونشر ميدو عبر حسابه على "تويتر": "الزمالك مدد عقد الجزيري لموسم إضافي.. المثلوثي وسيف جعفر في طريقهما للتجديد إن شاء الله".

وأضاف: "سنتعاقد مع اللاعبين في المراكز بالمواصفات التي طلبها أوسوريو".

وتابع: "هناك مفاوضات متقدمة مع عدد من اللاعبين إن شاء الله سيصبحون إضافة قوية للفريق مع عودة اللاعبين المعارين".

وأتم: "أول مهمة بعد غلق باب الانتقالات التجديد لصبحي وفتوح".

ميدو الزمالك التونسي سيف الجزيري سيف جعفر حمزة المثلوثي

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