لو فاتك الترند| 118 رحلة طيران سياحية تصل مرسى علم خلال أسبوع.. وأسئلة رد عليها الرئيس خلال زيارته البحيرة والإسكندرية

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند" وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

118 رحلة طيران سياحية تصل مرسى علم خلال أسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من غد السبت، حتى الجمعة المقبل 118 رحلة طيران دولية قادمة من دول أوروبية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم من قبل سلطات المطار المختصة، وذلك بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط وصولًا إلى الفنادق مقر إقامتهم على شاطئ البحر الأحمر.

https://www.dostor.org/4425249

مصر خلال 48 ساعة.. أسئلة مهمة رد عليها الرئيس خلال زيارته البحيرة والإسكندرية

من لم ير مصر قبل 48 ساعة فقط، يستطيع أن يقف مذهولًا أمام ما تم إنجازه خلال تلك الساعات القليلة، إذ حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيارة "البحيرة والإسكندرية" التي اعتبرها الأهالي "بشرة خير"، ورسالة طمأنينة.

ومن خلال السطور التالية نرصد أهم الأسئلة التي رد عليها الرئيس السيسي وطمأن بها جموع الشعب المصري في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم أجمع وليس مصر فقط:



https://www.dostor.org/4425270

حقيقة وقف المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما أشيع عن وقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى.

https://www.dostor.org/4425244

لبنان يشكو الفراغ الرئاسى.. واجتماع خماسى ينهى الأزمة بمشاركة مصرية

أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، اليوم الجمعة، في بيانٍ لها عن أسفها لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة.

وأخفق مجلس النواب اللبناني مجددًا في اختيار رئيس للبلاد، بعدما انتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، قبل شهور.

https://www.dostor.org/4425165

عمدة قرية سيدى عمر والكوم مركز رشيد يستعرض دعم الدولة للمزارعين

تحدث خالد شاور، عمدة قرية سيدي عمر والكرم مركز رشيد، عن دعم الدولة الفترة الماضية للمزارعين، خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وقال شاور خلال لقائه علي القناة الأولى، اليوم الجمعة، إن الدولة وفرت المبيدات ومستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية، مؤكداً أن جودة المبيدات في الجمعيات أعلى من الموجودة في السوق السوداء وبأسعار أقل.

https://www.dostor.org/4425276

شرطة النقل: ضبط 1798 قضية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

https://www.dostor.org/4425285

حمدى الليثى: تصريحات الرئيس السيسى بالإسكندرية رسالة طمأنة للشعب المصرى

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، رسالة طمأنة لجموع الشعب المصري وأسعدت الجميع، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه في عهد الرئيس من مشروعات قومية من بنية تحتية ومرافق وطرق وكهرباء ومشروع "حياة كريمة" لم يحدث من قبل.

https://www.dostor.org/4425243

بعد تحذيرات الأرصاد.. أهمية وضع واق الشمس للحماية من سرطان الجلد



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة اليوم، وناشدتهم عدم الخروج إلا للضرورة القصوى وتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس الضارة.

https://www.dostor.org/4425138

"الذكاء الاصطناعى والإبداع الفنى" فى مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى للثقافة

نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع لجنة حماية الملكية الفكرية ومقررها الدكتور حسام لطفي، ولجنة الموسيقى والأوبرا والباليه ومقررتها الدكتورة رشا طموم، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ومقررها المهندس زياد عبدالتواب- مائدة مستديرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإبداع الفني: رؤية مستقبلية في المجال الموسيقي".

https://www.dostor.org/4425197

تركيب أولى محطات "كايرو بايك" بميدان التحرير.. ومواطنون: يجب التوعية بأهمية المشروع

أعلنت محافظة القاهرة، أمس الخميس، عن بدء تركيب أولى محطات مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" الجديد بمنطقة ميدان التحرير، وذلك في ضوء حرص المحافظة على نجاح المشروع بعد إجراء تقييم شامل للأداء، وخطة استبدال ٢٦ محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير ٢٥٠ دراجة.

https://www.dostor.org/4425167

المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء الأحد

دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء بعد غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وذكرت المحكمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

https://www.dostor.org/4425301



