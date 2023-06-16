الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة وقف المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى

المركز الإعلامي لمجلس
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما أشيع عن وقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى. 

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُشددًا على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظمة دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها، مشيرًا إلى أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات، مُشيرًا إلى أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات، فإنه قد لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، مُهيبًا بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "155" في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بهذا الخصوص.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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حقيقة وقف المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى

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