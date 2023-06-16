بعد تحذيرات الأرصاد.. أهمية وضع واقى الشمس للحماية من سرطان الجلد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة اليوم، وناشدتهم عدم الخروج إلا للضرورة القصوى وتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس الضارة.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية أهمية واقي الشمس حتى لا يؤثر ويصيب الشخص بسرطان الجلد، حسب موقع Hindustan times.

يعتبر وضع واقي الشمس أحد أهم الطرق لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد أو ما يسمى الورم الكيلاني الجلدي، عن طريق منع التعرض المباشر لأشعة الشمس، بعيدًا عن ارتداء الملابس التي تغطي الذراعين والساقين أو ارتداء قبعة.

هل النساء معرضون لخطر الإصابة بسرطان الجلد بدرجة أعلى من الرجال؟

يتكون سرطان الجلد من أقل من 1% من جميع السرطانات، وعلى الرغم من أن وجود مادة الإيوميلانين في الجلد الداكن يقي من نمو سرطان الجلد، إلا أنه يتم التعرف عليه تدريجياً في جلد النساء مقارنة بالرجال، بسبب وضع مساحيق التجميل وعدم تنظيف البشرة منها جيدا.

وهناك نوعان من الأشعة فوق البنفسجية - UVA وUVB، تخترق أشعة UVA عمق الجلد، فتؤثر على خلايا الجلد الحية التي تقع تحت سطح الجلد، وقد تؤدي الأشعة فوق البنفسجية فئة A إلى أضرار طويلة الأمد مثل التجاعيد والبقع والترهل والخشونة، كما أنها تسبب سرطان الجلد.

وتخترق الأشعة فوق البنفسجية UVB الطبقة العليا من الجلد، ويعتقد أنها السبب الجذري لتلف الجلد وسرطان الجلد، لذا واقي الشمس واسع الطيف ينقي كل من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة.

ما هى السن المناسبة لبدء وضع واقي الشمس؟

أصحاب البشرة القمحية أو السمراء أقل تعرضا للإصابة بسرطان الجلد، بسبب لون البشرة الداكن الذي يعد أيضًا حماية من أشعة الشمس الضارة، ومع ذلك يصابون بالعديد من المشاكل الخاصة مثل التصبغ والحساسية والطفح الجلدي والشيخوخة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى سرطان الجلد.

وبالتالي فإن الواقي من الشمس هو إحدى أكبر وسائل الحماية عندما يتعلق الأمر بمشاكل الجلد وحتى سرطان الجلد، فمن الأفضل وضع واقي من الشمس ابتداءً من سن 15 عامًا، ويمكن لكل من الرجال والنساء وضعه ولكن يجب وضعه كل 3 ساعات عندما يكون الشخص في الهواء الطلق، فهو يساعد الناس في الوقاية من سرطان الجلد وحروق الشمس وفرط التصبغ أيضا.

ما مدى أهمية وضع واقي الشمس للأطفال؟

يحتاج كل طفل إلى حماية من أشعة الشمس، وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية الوالدين بأن يقوموا بحماية جميع الأطفال بغض النظر عن لون بشرتهم بوضع واقي الشمس بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى، على الرغم من أن البشرة الداكنة تحتوي على مادة الميلانين الواقية.

وبغض النظر عن عوامل الخطر مثل لون البشرة الطبيعي الفاتح، سواء للإناث أو الذكور، خاصة ذوي لون الشعر الأشقر أو الأحمر، أو الذين لديهم نوع معين من الشامات، أو لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد، أو الإصابة بالشيخوخة، فإن تقليل الشخص تعرض نفسه للأشعة فوق البنفسجية (UV) قد يساعد في الحفاظ على صحة بشرته وتقليل فرص الإصابة بسرطان الجلد في المستقبل.

الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس:

- يُنصح بوضع واقي الشمس عندما يكون الاطفال في الشمس، وللحصول على أفضل النتائج يجب على الأطفال وضعه قبل حوالي 15 إلى 30 دقيقة من الخروج من المنزل.

- يتم وضعه أيضًا على الأذنين واليدين والقدمين والكتفين وخلف العنق.

- وضع حماية الشفاه مثل زبدة الكاكاو أو بلسم الشفاه SPF بعامل حماية 30.

- يجب وضع واقي الشمس بشكل كافٍ، لتغطية المناطق المكشوفة من الجسم.

- ويمكن استخدام "قاعدة ملعقة صغيرة"، بمقدار 9 ملاعق صغيرة من الكريم الواقي من الشمس على الجسم كله على النحو التالي: 1 ملعقة صغيرة للوجه والرقبة، 1 ملعقة صغيرة للجزء الأمامي من الجذع، و1 على الجزء الخلفي من الجذع، و1 ملعقة صغيرة لكل ذراع، و2 ملعقة صغيرة لكل ساق.

- يمكنك إعادة وضع الكريم الواقي من الشمس بشكل متكرر كل ساعتين أو ٣ ساعات تقريبًا.

ما هي علامات الإصابة بسرطان الجلد؟

وجود علامات جديدة تظهر فجأة.

ظهور بقعة جديدة على الجلد.

ظهور بقعة مؤلمة.

ظهور قرحة غير قابلة للشفاء تنزف.

ظهور نتوءات على الجلد.

ظهور بقعة على الجلد تسبب حكة.