الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة النقل: ضبط 1798 قضية خلال 24 ساعة

شرطة النقل
شرطة النقل

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهود قطاع شرطة النقل والمواصلات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (1798) قضية متنوعة. 

يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

إحكام السيطرة الأمنية الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات السيطرة الأمنية المخالفات والظواهر السلبية شرطة النقل شرطة النقل والمواصلات قطاع الأمن الاقتصادي محطات السكك الحديدية مترو الأنفاق

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