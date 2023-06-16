الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمدة قرية سيدى عمر والكوم مركز رشيد يستعرض دعم الدولة للمزارعين

خالد شاور، عمدة قرية
خالد شاور، عمدة قرية سيدي عمر والكرم مركز رشيد،

تحدث خالد شاور، عمدة قرية سيدي عمر والكرم مركز رشيد، عن دعم الدولة الفترة الماضية للمزارعين، خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وقال شاور خلال لقائه علي القناة الأولى، اليوم الجمعة، إن الدولة وفرت المبيدات ومستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية، مؤكداً أن جودة المبيدات في الجمعيات أعلى من الموجودة في السوق السوداء وبأسعار أقل.

وحول مشروعات مبادرة حياة كريمة، أوضح مدة قرية سيدي عمر والكرم مركز رشيد، أن رشيد لم تدخل بعد ضمن المبادرة، معلقا: "بنحسد القرى اللي دخلت حياة كريمة.. ونتمنى نكون زيهم"، كما أكد أن الدولة قدمت قروضا ميسرة للفلاحين من خلال بنوك التنمية وبفوائد بسيطة، فضلا على أنها أسقطت الديون عن المتعثرين.

 

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