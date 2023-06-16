تركيب أولى محطات "كايرو بايك" بميدان التحرير.. ومواطنون: يجب التوعية بأهمية المشروع

أعلنت محافظة القاهرة، أمس الخميس، عن بدء تركيب أولى محطات مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" الجديد بمنطقة ميدان التحرير، وذلك في ضوء حرص المحافظة على نجاح المشروع بعد إجراء تقييم شامل للأداء وخطة استبدال ٢٦ محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير ٢٥٠ دراجة.

ويتم حاليًا اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع، كي يشمل كل وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذي كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.

واستقبل العديد المواطنين أنباء عودة مشروع "كايرو بايك" وتركيب أولى محطاته في ميدان التحرير بفرحة عارمة، ويقول زيزو صلاح، أحد المواطنين، إن مشروع كايرو بايك من أهم المشروعات الناجحة على كل المستويات وأهمها على المستوى الرياضي والبيئي، لما لها من تأثير كبير خاصة أنها بدأت في وسط القاهرة، ما يجعلها قريبة من جميع الأماكن والمناطق.

من جهته، أوضح محمد طارق، أن مشروع كايرو بايك بحاجة إلى وعي كبير لدى المواطنين كي يتمكنوا من التعامل مع المشروع من جميع جوانبه، فبمجرد توعية المواطن وإدراكه أهمية ركوب الدراجات والفوائد العائدة منه، سيحافظ على هذا المشروع، وسيشارك إيجابًا فيه.

وأضاف ضياء هشام، أنه لابد من توفير كل السبل لتفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يتناسب مع جميع الفئات ويتمكن الجميع من المشاركة فيه بطرق سهلة وبسيطة، بجانب توعية المواطنين والعمل على تزويد إدراكهم ووعيهم نحو أهمية مشروع كايرو بايك لضمان نجاح واستمرارية المشروع.

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