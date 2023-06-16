حمدى الليثى: تصريحات الرئيس السيسى بالإسكندرية رسالة طمأنة للشعب المصرى

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، رسالة طمأنة لجموع الشعب المصري وأسعدت الجميع، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه في عهد الرئيس من مشروعات قومية من بنية تحتية ومرافق وطرق وكهرباء ومشروع "حياة كريمة" لم يحدث من قبل.

وأضاف الليثي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من أبرز هذه المشروعات المهمة تطوير ميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لتصبح أول محطة من نوعها يتم تشغيلها بالموانئ المصرية تدعم تجارة الترانزيت التى تنعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجستيات، موضحا أن الدولة تسير في الطريق الصحيح للتكامل الاقتصادي.

وأشار إلى أن مشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري يمثل أكبر مشروع تنموي يوفر خدماته لنحو 70 مليون مواطن، ويصل إلى 4500 قرية خلال مراحله، مشيدا بقيام الدولة بتوفير جميع سبل الراحة لحياة أفضل وكريمة للمصريين.

وعن رعاية الشباب، قال نائب رئيس الغرفة إن الرئيس السيسي يضع الشباب ضمن أولى اهتماماته، وجرى توفير فرص تدريب وتأهيل للشباب تتخطى النصف مليون خلال العامين الماضيين بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه، بهدف إعداد جيل يتواكب مع متطلبات سوق العمل العالمي والإقليمي والمحلي.